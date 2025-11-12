John Doyle, John McCusker & Mike McGoldrick

Folk masters at work. Folk music's legendary trio.

Die drei Ausnahmemusiker John McCusker, Mike McGoldrick & John Doyle sind weltweit bekannt und gelten als Ikonen des keltischen Folks.

John Doyle aus Dublin ist ein bedeutender Vertreter der irischen Musik und Gründungsmitglied der renommierten Gruppe Solas. Er hat mit bekannten Künstlern wie Joan Baez, Linda Thompson und Mary Chapin Carpenter zusammengearbeitet und sogar Präsident Obama mit seiner Virtuosität beeindruckt. Der BBC Radio 2 Folk Award-Gewinner John McCusker aus Glasgow hat bereits mit Größen wie The Battlefield Band, Mark Knopfler und Bob Dylan gespielt und Alben für Künstler wie Eddi Reader, Heidi Talbot und Kris Drever produziert. Mike McGoldrick aus Manchester, ebenfalls mit einem BBC Radio 2 Folk Award ausgezeichnet, ist Gründungsmitglied von Lúnasa und aktuelles Mitglied von Capercaillie. Er hat mit Musiklegenden wie Mark Knopfler, Eddi Reader und John Cale zusammengearbeitet.

Ein Konzert mit diesen drei Koryphäen verspricht ein unvergessliches Celtic-Folk-Erlebnis auf höchstem Niveau. Ihre unglaubliche Virtuosität gepaart mit Improvisationstalent und jahrzehntelanger Erfahrung machen sie zu Legenden in der Musikwelt. Freuen Sie sich auf ihre Deutschlandtournee im November 2025 und erleben Sie die Magie von Doyle, McCusker & McGoldrick live auf der Bühne.