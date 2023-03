John Lees Barclay James Harvest

Seit vielen Jahrzehnten gehören sie zu den großen des Rock-Business: Barclay James Harvest.

Viele erinnern sich noch an das legendäre Konzert von Barclay James Harvest vor dem Reichstag in Berlin, zu dem 1980 über hunderttausend Fans pilgerten. Der Mitschnitt dieses Konzerts „Berlin – A Concert for the People“ entwickelte sich zum Kassenschlager und unterstreicht bis heute den Kultstatus der Band. Im Jahre 1987 wurde der Band die Ehre zu teil, als erste westliche Rockband ein Konzert in Ost-Berlin zu spielen, welches ebenfalls mitgeschnitten und unter dem Titel „Glasnost“ veröffentlicht wurde.Barclay James Harvest um John Lees, die den Spagat zwischen Progressive Rock und Mainstream wie keine zweite Band beherrschen, konnten 2013 mit ihrem mit neuem Material bestücktem Album „North“, selbst nach Jahrzehnten im Geschäft ein Produkt auf den Markt bringen, was von Kritikern und Fans als das beste Werk der letzten Jahre in Sachen BJH anerkannt wurde.Das Konzertprogramm “Best Of Classic Barclay” gereicht den Profis um John Lees zur Standortbestimmung und wird junge wie junggebliebene Fans in Verzückung versetzen.