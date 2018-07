Konzert Bluegrass und Americana mit John Lowell Band (USA)

× Erweitern (c) William Campbell John Lowell Band

John Lowell war schon zwei Mal im KULT. Beides tolle Konzerte, wie alle bestätigen können, die dabei waren! Die John Lowell Band spielt in einer typischen Bluegrassbesetzung mit Gesang, Gitarre, Banjo, Mandoline und Kontrabass. Sie wird uns mit Bluegrass, Folk, Americana, Swing und traditionellen Songs bestens unterhalten.

John Lowell aus dem ländlich geprägten Monatana hat eine tolle Stimme, mit der er allemal in der Lage ist, Gänsehaut zu erzeugen und jedem seiner Songs den passenden Charakter zu verleihen. Zudem ist er ein großartiger Gitarrist: da wird nichts geschrammt, da fügen sich Melodie und ausgefuchste Begleitung ineinander.

Von ähnlicher Güte sind seine Bandmitglieder. Tom Murphy an der Mandoline prägt mit seinen einfallsreichen Soli, seinem treibenden Rhythmus und präzisen Harmoniegesang entscheidend den Klang der Gruppe. Julie Elkins sorgt mit ihrer ausdrucksvollen, klaren Stimme und der meisterhaften Beherrschung des fünfsaitigen Banjos für Farbe und den,“drive“. Am Kontrabass ist wieder Thomas Kärner dabei, der nicht nur für ein rhythmisch und harmonisch äußerst solides Fundament sorgt, sondern auch mit Harmoniegesang und am Klavier zu überzeugen vermag.

Kurz: für alle Freunde handgemachter Musik ein Muss!! Versprochen!