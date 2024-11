JOHN SMITH (GB)

John Smith, geboren in Essex und aufgewachsen in Devon, machte sich in den Bars und Clubs von Liverpool einen Namen. Mit sechs Studioalben und über 100 Millionen Spotify-Streams spielte er weltweit vor Publikum. Seit 18 Jahren als unabhängiger Tourmusiker unterwegs, legt er kaum Pausen ein.

Smith ist tief in der britischen Folk- und amerikanischen Gitarrenmusik verwurzelt, inspiriert von Richard Thompson, John Martyn und Ry Cooder. Seine Mischung aus Fingerstyle- und Slide-Gitarre-Techniken, kombiniert mit romantischem Songwriting und honigsüßer Stimme, brachte ihm eine treue Anhängerschaft ein. Ob mit Slide, Gitarre auf dem Schoß oder Effektpedalen, seine Leidenschaft macht ihn zum Meister seines Instruments und führt die Hörer auf emotionale Reisen.

Seine Karriere begann mit Unterstützung von Folkgrößen wie John Martyn und Davy Graham. Er trat als Vorband für Iron and Wine, Patty Griffin und Ben Howard auf und spielte mit Künstlern wie Jackson Browne, Roseanne Cash und Glen Hansard. Als Sideman arbeitete er u.a. mit David Gray, Lisa Hannigan und Joan Baez.

Seine Alben, darunter „Headlong“ (2017), erreichten hohe Chartplatzierungen und sammelten Millionen Streams. Zusätzlich veröffentlichte er Live-Alben, Instrumental-EPs und Cover-Platten. Jetzt ist er mit seinem neuen Album „The Living Kind“ zurück, veröffentlicht im März 2024 auf seinem Label Commoner Records über Thirty Tigers.

Präsentiert von: MusikBlog & kulturnews