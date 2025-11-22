JOHN SMITH (UK)

John Smith wurde in Essex geboren, wuchs an der Küste von Devon auf und machte sich einen Namen in den Bars und Clubs von Liverpool. Seit zwanzig Jahren ist er ein Pionier der britischen Folk-Gitarrenmusik und hat dabei über 100 Millionen Spotify-Streams gesammelt und seine Songs auf der ganzen Welt gespielt. Seine ersten Erfahrungen sammelte er als Support von John Martyn und spielte seitdem mit Joan Baez, Jackson Browne, Sarah Jarosz, Lisa Hannigan, David Gray, The Milk Carton Kids, Roseanne Cash, Jerry Douglas und Richard Hawley. Sein siebtes Album „The Living Kind“, produziert von Joe Henry, ist eine gefühlvolle und intime Erkundung emotionaler, von Americana beeinflusster Atmosphäre. John wird später im Jahr 2025 ein neues Album veröffentlichen.