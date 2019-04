John Spencer & The Hitmakers (USA)

Jon Spencer, der Blues Explosion-Gott, der Mann, der die Bellbottoms in den Film „Baby Driver“ brachte, der rechte Rockabilly-Haken von Heavy Trash und Pussy Galore kommt am 7. Mai mit The Hitmakers im Gepäck nach Schorndorf. Das wird rauer Garagenpunk für die Menschen für heute, ein magisches Gebräu aus Rhythm und Blues. Die Underground-Rock-Legende Jon Spencer ist wieder da – ganz so als wäre er nie weggewesen. Immer aufgekratzt, immer voller Energie und purer Emotion öffnet Jon Spencer wie nie zuvor sein Herz dem geneigten Publikum, um ein in Rock’n‘Roll verpacktes Statement an eine postfaktische Welt voller Fake News herauszubrüllen. Der Abend wird laut, kratzig und sicher nicht so leicht zu vergessen. Unter dem Motto „Spencer Sings the Hits!" erwartet uns also ein einzigartiges Konzert.4