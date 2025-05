John Wood & Paul Harrison - OH

Die britischen Künstler John Wood (*1969) und Paul Harrison (*1966) arbeiten seit 1993 zusammen.

In ihren Werken – filmische Arbeiten, Zeichnungen, Objekte und Skulpturen – setzen sie sich mit menschlichen Verhaltensweisen, mit Kommunikation und mit Regelwerken unseres Alltags auseinander. Insbesondere die Filme des Künstlerduos, die minimalistisch inszeniert sind, bewegen sich zwischen Zufall, Kontrolle und dem Verlust dieser. John Wood und Paul Harrison verbinden in kurzen Sequenzen Ernsthaftigkeit und Absurdität und halten mit Humor den Spiegel vor. Dabei werden Gegenstände und Handlungen in klare Choreografien eingebunden und erprobt. Oft geschieht dabei Unvorhergesehenes. Die Filme des Künstlerduos gleichen Untersuchungen, die pseudowissenschaftlichen Charakter haben und die in eigens erstellten Räumen stattfinden.

Die Ausstellung OH, John Wood & Paul Harrison in der Kunsthalle Göppingen legt den Schwerpunkt auf die filmischen Arbeiten des Künstlerduos und zeigt eine Auswahl an Werken aus den vergangenen 25 Jahren.

Ergänzt wird sie durch die eigens für den öffentlichen Raum in Göppingen entwickelte Installation 21 signs for a city (2025). 21 Schilder im Stadtraum unterbrechen gewohnte Sichtweisen und fordern mit Humor unsere alltägliche Wahrnehmung heraus.