Johnny Cash Abend – Songs und Geschichten

Aber wer kennt die Lebensgeschichte mit all ihren Höhen und Tiefen des Musikers? Seine legendären Konzerte, seine Abhängigkeit, sein Comeback? Die Besucher in der Künzelsauer Stadthalle werden in die Welt des Johnny Cash entführt.

Mit der Band „Fred and the Roaches“ und Intendanten des Landestheaters Dinkelsbühl Peter Cahn erleben sie einen musikalischen Abend und erfahren die eine oder andere Geschichte über das Leben und Werk des außergewöhnlichen Musikers.

Johnny Cash ist am 26. Februar 1932 in Kingsland, Arkansas geboren und am 12. September 2003 in Nashville, Tennessee gestorben.

Karten reservieren oder an der Abendkasse holen

Die Vorstellung in der Stadthalle Künzelsau beginnt um 19.30 Uhr. Einlass in die Stadthalle ist um 18.30 Uhr und in den Saal um zirka

19 Uhr. Reservierungen nimmt Renate Kilb von der Stadtverwaltung Künzelsau gerne entgegen: Telefon 07940 129-121, E-Mail renate.kilb@kuenzelsau.de.

Corona-Regeln

Ein 3G-Nachweis und das Tragen einer FFP2-Maske oder vergleichbar sind erforderlich. Es gelten die allgemeinen und jeweils aktuellen Corona-Vorgaben und Hygiene-Vorschriften.