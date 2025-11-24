Die einzige Cash-Show, die von der Cash-Familie unterstützt wird! Die JOHNNY CASH ROADSHOW ist zurück und besser denn je. Der preisgekrönte Clive John gibt eine wunderbare Hommage an Cashs Karriere als Man In Black, zusammen mit seiner legendären Frau June Carter (Meghan Thomas) und einer echten Spitzenband, die Kontrabass, Fender Telecaster und akustische Gitarren, Schlagzeug, Klavier, Trompete und vierstimmige Vokalharmonien spielt.

Mit all den Hits wie „Walk the Line“, „Ring of Fire“, „Jackson“, „Orange Blossom Special“ und „Boy Named Sue“ sowie einigen der dunkleren, atmosphärischeren Songs der späteren amerikanischen Aufnahmen wie „Hurt“ ist die diesjährige Show ein emotionale Achterbahnfahrt durch Cashs Karriere, zusammengefasst in einem fantastischen, unvergesslich unterhaltsamen Abend. Allabendlich mit stehenden Ovationen bedacht, ist die JOHNNY CASH ROADSHOW die am längsten laufende, beliebteste und nach wie vor die größte und schönste Feier der Kunst Johnny Cashs weltweit, die garantiert Lust auf mehr macht.