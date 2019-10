Johnny Trouble live

Support The Railbones

„Du machst nur Ärger, Johnny!!!“

Diesen Satz hörte Johnny Bluth in seiner Jugend unzählige Male und gab ihm schlussendlich seinen Künstlernamen. Im zarten Alter von 7 Jahren hörte er zum ersten Mal Johnny Cash, danach Elvis Presley, Marty Robbins, Hank Williams, Bob Dylan, Kris Kristofferson, dann Howlin Wolf und Muddy Waters. In seiner Pubertät fand er Gefallen an den Sex Pistols, Guns N Roses, Billy Idol und Chris Isaac. Mit 13 kaufte er sich seine erste Gitarre und kurze Zeit später hatte er seine erste Band zusammengetrommelt. Die Schulnoten gingen bergab und es hieß mal wieder „Du machst nur Ärger Johnny!!!“ Die Eltern und Lehrer versuchten ihm das mit der Musik auszureden, doch er ließ sich nicht beirren.

Nach zahlreichen Bands trat er 2002 zum ersten Mal unter dem Namen Johnny Trouble auf. Nach diversen Line Up Änderungen fand er 2009 seine aktuelle Besetzung. Felix Berchtold an der elektrischen Gitarre, Tall Tony am Kontrabass und Pistolero Pepe am Schlagzeug

Als Vorgruppe an diesem Abend tritt die Band „The Railbones“ auf.

Alles einsteigen! Die Railbones nehmen Euch mit auf eine Reise auf den Schienen des klassischen 50´s Rockabilly. Es erwarten Euch ausgesuchte Rock’n’Roll-Perlen, angereichert mit eigenen Ideen und den stampfenden Beats einer alten Dampflock. Die Stimme von Frontfrau Bica sorgt für ordentlich Druck, während Bone und Thomas mit ihren Gitarren musikalisch Kohlen vor die Kessel schaufeln. Die Zugmaschine kommt in Fahrt, wenn Boz Doz (Drums) und Rob (Upright Bass) den Rhythmus schlagen. So rollen die Railbones direkt in Eure Gehörgänge.