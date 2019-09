Johnston & Gordon

Euan Johnston und Andrew Gordon sind zwei Vollblutmusiker mit 25 jähriger Bühnenerfahrung und seit 15 Jahren als Freunde der schottischen Musik unterwegs. Anfang 2016 gingen sie erstmals gemeinsam auf Tourneen in Dänemark und Schottland. Bei den gemeinsamen Auftritten wird schnell ihre große Leidenschaft für schottische und irische Musik klar.In ihrem Programm wechseln sie schnell vom Ernsten ins Bizarren, von der Syphillis zu den Robben an den Küsten Irlands und Schottlands. Ihre Gitarrenrhythmen und das mächtige Schlagen der Bodhran erzeugen ein Gänsehautfeeling.<

Support: Johannes Single

Mit seinem Solo-Programm ‘Celtic Tradition’ erfüllt sich Sänger und Gitarrist Johannes Single, Mitbegründer der Gruppen McMontos und The Hoodie Crows, einen kleinen Traum. Fernab von Pub-Klischee und Mainstream sind seine Lieder eine eher ruhige und melancholische Hommage an die grünen Hügel Irlands und das raue Klima Schottlands, welche mit viel Spielfreude, Wortwitz und der ein oder anderen „wahren“ Geschichte vorgetragen wird. Dies spartanisch gepaart mit akustischer Gitarre und rauer Stimme verspricht einen unterhaltsamen Abend der etwas anderen Sorte, bei welchem der Zuhörer tief in die keltische Geschichte eintauchen kann.