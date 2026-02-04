Joint five - A-Cappella und ein Hauch von Comedy

Haus der Bürgerwache Tübinger Straße 39, 72108 Rottenburg am Neckar

JOINT five stehen für pure A-Cappella-Kunst und ein charmantes Augenzwinkern!

Das Wort „A-Cappella" stammt aus dem Italienischen und wird von diesen fünf waschechten Oberschwaben frei übersetzt als: „Mir machet Musik, und zwar bloß mit dr Gosch". Comedy hingegen – aus dem Englischen entlehnt – bedeutet bei ihnen „saudomms Gschwätz zwischa de Liadr". Ein Duo, das einfach Spaß macht!

Im Repertoire von Joint Five tummeln sich humorvolle Songs bekannter deutscher A-Cappella-Giganten wie den Wise Guys und Basta, originelle Arrangements von Pop- und Rock-Klassikern à la Queen, STS oder Ed Sheeran – und selbstverständlich auch die eine oder andere Eigenkomposition! Mit ihrem vielseitigen Programm bringen sie für jeden Anlass genau das Richtige auf die Bühne: Ob sie mit einem halbstündigen Highlight bei einer Firmenfeier begeistern oder mit einem abendfüllenden Konzert das Publikum restlos mitreißen."

Von Biberach und Weingarten bis Berlin und Hamburg – die Jungs touren quer durch die Metropolen und bringen ihre Show sowohl in kleine Locations als auch in die großen Säle. Doch eines bleibt immer gleich: Die Leidenschaft für ihre Musik. Und diese Energie springt bereits nach den ersten Takten auf das Publikum über!

Info

Haus der Bürgerwache Tübinger Straße 39, 72108 Rottenburg am Neckar
Konzerte & Live-Musik
Google Kalender - Joint five - A-Cappella und ein Hauch von Comedy - 2026-03-08 18:00:00 Google Yahoo Kalender - Joint five - A-Cappella und ein Hauch von Comedy - 2026-03-08 18:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Joint five - A-Cappella und ein Hauch von Comedy - 2026-03-08 18:00:00 Outlook iCalendar - Joint five - A-Cappella und ein Hauch von Comedy - 2026-03-08 18:00:00 ical

Tags