Joint five - A-Cappella und ein Hauch von Comedy

JOINT five stehen für pure A-Cappella-Kunst und ein charmantes Augenzwinkern!

Das Wort „A-Cappella" stammt aus dem Italienischen und wird von diesen fünf waschechten Oberschwaben frei übersetzt als: „Mir machet Musik, und zwar bloß mit dr Gosch". Comedy hingegen – aus dem Englischen entlehnt – bedeutet bei ihnen „saudomms Gschwätz zwischa de Liadr". Ein Duo, das einfach Spaß macht!

Im Repertoire von Joint Five tummeln sich humorvolle Songs bekannter deutscher A-Cappella-Giganten wie den Wise Guys und Basta, originelle Arrangements von Pop- und Rock-Klassikern à la Queen, STS oder Ed Sheeran – und selbstverständlich auch die eine oder andere Eigenkomposition! Mit ihrem vielseitigen Programm bringen sie für jeden Anlass genau das Richtige auf die Bühne: Ob sie mit einem halbstündigen Highlight bei einer Firmenfeier begeistern oder mit einem abendfüllenden Konzert das Publikum restlos mitreißen."

Von Biberach und Weingarten bis Berlin und Hamburg – die Jungs touren quer durch die Metropolen und bringen ihre Show sowohl in kleine Locations als auch in die großen Säle. Doch eines bleibt immer gleich: Die Leidenschaft für ihre Musik. Und diese Energie springt bereits nach den ersten Takten auf das Publikum über!