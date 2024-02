Joka - Trio

„Viel zu spät begreifen viele die versäumten Lebensziele: Freuden, Schönheit und Natur, Gesundheit, Reisen und Kultur. Drum oh Mensch, sei weise, pack die Koffer und verreise!

Kommt mit dem Joka Trio von französischen Küsten zu finnischen Seen, von serbischen Wäldern zur spanischen La Mancha, von den rumänischen Karpaten zur ungarischen Puszta. In den Klängen der Musik sehen wir das Treiben auf bunten Märkten, Menschen mit verschiedenen Temperamenten, Hüte und Mäntel in Kaffeehäusern, leuchtende Kerzen in Kathedralen und Kapellen.

Wir spüren die Liebe, das Leid, die Freude, die Klage und wieder das Lachen in den Herzen.

Das Joka Trio spielt Französische Chansons, Tangos, Lieder aus Osteuropa, aus Skandinavien, Lieder der Sepharden, und der Ashkenazen und der Sinti und der Roma.

Jordan Djevic, Knopfakkordeon

Katalin Horvath, Gesang

Frank Wekenmann, Gitarre