Forum der Kulturen e.V. präsentiert

Jolie Folie

(französisch: „schöne Verrücktheit“), das sind der iranisch-österreichische Sänger und Gitarrist Omid Gollmer und die französisch-deutsche Cellistin und Sängerin Hannah Dorothée Schmidt.

Durch die schicksalhafte Verkettung von äußeren und inneren Ereignissen und nicht zuletzt durch die Grenzen, die bekanntermaßen allen Musiker*innen aufgrund der aktuellen Umstände auferlegt wurden, kreuzten sich die Wege der beiden auf magische Weise. In der Hitze des Corona-Gefechts spielten sie zunächst nur für sich, sozusagen zur „Aufrechterhaltung und Pflege der seelischen Gesundheit“. Sie wählten Lieder, die für sie selbst von Bedeutung sind und durch die sie ihre euphorischen, schrägen oder auch traurigen Gefühlslagen in etwas leichtes, friedvolles verwandelten. In der kleinstmöglichen Bandbesetzung, die die Pandemie zeitweilig erlaubte, erschufen sie so einen verspielten, intuitiv funktionierenden Mikrokosmos, der ganz nebenbei zu einer neuen musikalischen Heimat wurde. Hier haben bekannte Lieder in französischer, hebräischer oder persischer Sprache ebenso Platz wie eigenwillig interpretierte Pop-Perlen der 1970-er Jahre oder auch humorvolle Eigenkreationen in Dialektsprache. Die Spontanität in der Auswahl der Songs spiegelt sich wider in der Leichtigkeit des Ausdrucks, mit der die beiden ihre Lieder nun endlich live vor Publikum präsentieren. Ihr ‚schön verrücktes‘ Motto rufen sie sich (auf Spanisch) jedes Mal nach einer gelungenen Probe von Neuem zu: ‚Revolución!‘ – für ein liebevolles, warmherziges Miteinander.

Barrio Asecas

Die Band Barrio Asecas besteht aus Freund*innen, denen es am Herzen liegt, Musik in ihrem eigenen Stil zu machen. Ihr Motto: „Lateinamerika hat viel mehr zu bieten als Salsa und Merengue“. Von ruhigen Boleros bis hin zum Latin-Rock spielen sie eigene Interpretationen und verwandeln jede Veranstaltung in eine stimmungsvolle Party.

Website: www.barrio-asecas.de

MORE COLOURS

Nach acht erfolgreichen Jahren und zahlreichen Shows in Deutschland und Europa war es für die beiden Frontmänner der Jagga Bites an der Zeit, neue Wege zu gehen. „Norman Akwesi“ und „Easyman“ konzentrieren sich seit 2013 auf ihr neues Projekt: MORE COLOURS. Ausgehend von ihrer Liebe zu kraftvollen Roots-Reggae-Songs, mixen sie ihren Sound mit Dancehall, Hip-Hop und Soul. Das Programm ist bunt und vielfältig und hat die Band bereits zu zahlreichen Auftritten durch ganz Deutschland, nach Italien, Österreich und in die Schweiz geführt.

Website: www.morecolours.de