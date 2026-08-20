JOLLE ist beinahe instinktiv immer dort, wo Reize überfluten; wo große Emotionen kollidieren; wo surreal helle Lichter surreal dunkle Schatten verursachen. Die Hamburgerin ist die Gleichzeitigkeit der Extreme gewohnt – diese Bipolarität zwischen Überschwänglichkeiten und Unsicherheiten, Graustufen und Neonfarben, euphorisch-exzesshafter Manie, ansteckender Positivität und depressiven Abgründen. jolles Kosmos ist nicht allein Schnittstelle zwischen Pop, Indie und Rap-Ballade, sondern immer auch ein Siedepunkt beschriebener Gleichzeitigkeiten – ein authentisches Abbild ihrer Persönlichkeit.