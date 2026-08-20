Der kanadischer Songwriter Jon McKiel nimmt seinen experimentellen Indie-Pop in den zerklüfteten Sumpfgebieten seiner Wahlheimat New Brunswick auf.

Nicht erst seit seinem 2024 erschienenen Album Hex, das mit einer Nominierung für den renommierten Polaris Music Prize bedacht wurde, zählt McKiel zu den innovativsten Indie-Musikern seines Landes. Der Vorgänger Bobby Joe Hope (2020) genießt mittlerweile nicht nur innerhalb der heimischen DIY-Szene Kultstatus. Die Plattform Aquarium Drunkard bezeichnete das Album im Zuge ihrer Rezension als ein "unwahrscheinliches Meisterwerk" und beschrieb die Musik darauf als ein hinreißendes Aufeinandertreffen von "Lo-Fi-Psychedelic-Rock, Echo-Kammern voller Noise und Bedroom Soul" – ein Aufeinandertreffen, das insbesondere live sein ganzes hypnotisches Potential entfaltet!