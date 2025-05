JON SPENCER & BAND (USA)

Jon Spencer schließt sich mit Kendall Wind und Macky Spider Bowman zusammen – der Rhythmusgruppe des Punkrock-Wunderkinds The Bobby Lees aus Woodstock, NY – um Kaugummi zu kauen und Ärsche zu treten.

Zwei Jahre nach „Spencer Gets It Lit“ gibt es noch viel zu tun, um die Rock’n’Roll-Musik zu retten.

Jon Spencer ist seit Mitte der 80er Jahre eine innovative Kraft in der unabhängigen Musikszene. Als gefeierter Live-Performer hat er alle Kontinente, außer der Antarktis, bereist und eine schwindelerregende Diskographie als Leiter von Pussy Galore, The Jon Spencer Blues Explosion, Heavy Trash und Jon Spencer & TheHitmakers sowie mit Boss Hog, The Honeymoon Killers, The Gibson Brothers und Taxi Girls angehäuft.

Zu seinen Kollaborationen gehören unter anderem Steve Albini, Beck, Beastie Boys und Einstürzende Neubauten.