Jonas Erzberg alias Hannes Finkbeiner "Unheilbar glücklich"

Als Konstantin ein Ziehen im Oberbauch verspürt, ist der Fall für ihn klar: Leberkrebs im Endstadium. Im Wartezimmer trifft er Freya, Traumfrau und Yogalehrerin, kurz vor der Abreise nach Thailand. Normalerweise käme Konstatin bei dem Wort „Thailand“ Malaria in den Sinn. Doch als Freya ihn in ihr Camp einlädt, beschließt er, da er ja eh bald sterben wird, ihr Angebot anzunehmen...

Jonas Erzberg ist das Pseudonym des deutschen Journalisten Hannes Finkbeiner. Er wurde in Freudenstadt geboren und wuchs in Baiersbronn-Schönmünzach auf. An der Hochschule Hannover studierte er Journalistik, wo er mittlerweile auch als Dozent tätig ist. Finkbeiner schrieb u.a. für die FAZ, Spiegel Online oder das RedaktionsNetzwerk Deutschland. Für die Hannoversche Allgemeine Zeitung ist er als Kolum nist tätig. Mit „Unheilbar Glücklich“ legt der Schwarzwälder seinen zweiten Roman vor.