Jonas Greiner – „Auf Augenhöhe“

Jonas Greiner kombiniert spitze Beobachtungen aus dem Alltag und freche, ironische Gesellschaftskritik mit hochkarätigem und erfrischendem Humor. Intelligent, überraschend, lustig – eine einmalige Mischung, die beste Unterhaltung verspricht!

„Auf Augenhöhe“ ist das dritte Soloprogramm des 28-jährigen Comedians. Mit seinen Gedanken zum Irrsinn des Alltags, zum Schwachsinn der modernen Zeit und zum Wahnsinn der Welt zeigt er, wie wichtig es ist, die Dinge mit Humor zu nehmen. Jonas Greiner macht vor keinem Thema halt. Stand-Up-Comedy und Satire auf der Höhe der Zeit. Hauptsache lachen. Hauptsache gemeinsam. Hauptsache auf Augenhöhe! Jonas Greiner ist deutschlandweit auf Tour und regelmäßiger Gast in bekannten Shows. Videos seiner Live-Auftritte und seiner regelmäßigen Satire-Formate auf Instagram und YouTube wurden bereits millionenfach geklickt. Aber: Live ist es doch immer noch besser. Deshalb: Seid dabei, beim neuen Soloprogramm von Jonas Greiner – live, lustig und „Auf Augenhöhe“