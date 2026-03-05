In aller Munde, in aller Ohren – Startenor, Herzensbrecher und echtes Münchner Kindl: Jonas Kaufmann gehört zur internationalen ersten Riege der großen Tenöre. Superlative reichen kaum aus, um sein außergewöhnliches Talent und seine glanzvolle Karriere zu beschreiben. Seine verführerisch schöne Stimme besticht durch Kraft, Leidenschaft und Temperament. „Seine Intensität und seine Eleganz, die Geschmeidigkeit seiner Stimme und seiner Körpersprache, kombiniert mit seiner Musikalität und seinem strahlenden Aussehen, machen ihn zum Inbegriff des Opernstars im 21. Jahrhundert“, schwärmte der Herausgeber der Opera News.

Bei seiner aktuellen Tournee widmet sich Jonas Kaufmann berühmten Melodien aus Österreich-Ungarn. Auf dem Programm steht u.a. „Magische Töne“, die Arie des Assad aus der Oper „Die Königin von Saba“ von Karl Goldmark – ein Klassiker des Tenor-Repertoires. Von Enrico Caruso bis Nicolai Gedda hat sich fast jeder große Tenor mit diesem Hit auf Platten verewigt. Neben Goldmark erklingen Werke von Franz Lehár und Emmerich Kálmán. Gemeinsam mit der Sopranistin Malin Byström und der Philharmonie Baden-Baden unter der Leitung von Jochen Rieder präsentiert Kaufmann u.a. Highlights aus „Die Lustige Witwe“, „Das Land des Lächelns“, „Giuditta“, „Die Csárdásfürstin“ und „Gräfin Mariza“.