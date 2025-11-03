Jonas Lüscher | Verzauberte Vorbestimmung

Ein algerischer Soldat gerät in den ersten deutschen Giftgasangriff und beschließt, zu gehen. Im Kairo der Zukunft übt eine Androidin das Lachen über Witze.

Ein böhmischer Weber wird durch einen automatisierten Webstuhl ersetzt und attackiert den Apparat und den Beginn der Industrialisierung. Wo verläuft die Grenze zwischen Mensch und Maschine in Zeiten, in denen künstliche Intelligenzen Humor lernen und wir mehr mit Technik agieren als miteinander? In der Gleichzeitigkeit dieses Romans ist kein Konflikt vorbei und noch jede Geschichte möglich. Klug, komisch und scharf erzählt Jonas Lüscher von einer Gegenwart, die gern mehr über ihre Zukunft wüsste.

Jonas Lüscher wurde 1976 in der Schweiz geboren und lebt heute in München. Seine Bücher sind in über zwanzig Sprachen übersetzt worden, er gewann bereits zahlreiche Preise und Stipendien. Verzauberte Vorbestimmung ist persönlicher als seine vorherigen Werke, denn er ist selbst „in den Roman hineingeraten“: Als er bereits über das Verhältnis von Mensch und Maschine nachdachte, erkrankte er schwer an Covid-19 und überlebte nur Dank diverser Maschinen, an die er angeschlossen wurde.

Moderation Uwe Kossak | Büchertisch von Buchhandlung Provinzbuch.