Eine schwere Corona-Erkrankung war der Ausgangspunkt des neuen Romans von Jonas Lüscher, der über Jahrhunderte hinweg bis in eine nahe Zukunft reicht; der Ich-Erzähler hat die Grenzen der Glücksverheißungen des Lebens erkannt und weiß, dass es nicht darum geht, einfach nur immer weiterzumachen. Mehrmals setzt dieser Roman an, eben davon zu erzählen. So lernen wir einen algerischen Soldaten im ersten Weltkrieg kennen, der nach einem Giftgasangriff aufsteht und geht. Im Kairo der Zukunft beobachtet eine Stand-up-Comedian eine Androidin beim Lachen über ihre Witze. Ein böhmischer Weber wird durch einen automatisierten Webstuhl ersetzt. Jonas Lüscher lebt in München; seine Bücher sind in über zwanzig Sprachen erschienen.