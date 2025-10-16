Pianist Jonathan Hofmeister bringt mit seiner international besetzten Band „How Your Heart Sings“ das von Benny Troschel konzipierte Programm „Folksmusik“ gepaart mit frischen Eigenkompositionen auf die Bühne.

Deutsche Volkslieder treffen auf amerikanischen Folk und werden im Jazzgewand neu erzählt – emotional, rhythmisch raffiniert und stilistisch vielfältig. Klassiker wie „Lili Marleen“ oder „Oh Susanna“ erklingen als Bossa Nova oder in ungewohnten Arrangements. Eine musikalische Reise über Kontinente und Traditionen hinweg – frisch, überraschend und voller Energie.

Jonathan Hofmeister ist ein erfahrener Klangsucher zwischen Improvisation und Komposition. Seine Stationen reichen von Tourneen durch Südamerika bis zu Auftritten mit dem Bundesjazzorchester und Projekten mit Musiker*innen wie Manfred Schoof, Ben Monder und John Hollenbeck.