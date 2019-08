Handgemachte, authentische, deutschsprachige Musik

Nach der erfolgreichen Konzertreihe zu seinem zweiten Album Von Mannheim bis New York geht Jonathan Zelter mit Band 2019 in die Verlängerung und hat auf seiner Reise besondere Zugaben im Gepäck: Neue bisher unveröffentlichte Songs!

Die Lieder des 24-jährigen Singer-Songwriters sind Mutmacher, erzählen vom Zurechtkommen in dieser Welt und davon, dass man einen Platz in einem Herzen finden kann, das auf einen wartet und wo es genügt, einfach nur man selbst zu sein. Er arrangiert sein Leben und übersetzt es in Lieder, die Geschichten erzählen - von sich und von anderen. Von anderen, die gar nicht so anders sind, sondern so, wie wir auch selber sein könnten.

Über 10.000.000 Menschen haben die YouTube-Videos des Wahlmannheimers bereits gesehen und im WorldWideWeb findet man unzählige Cover-Versionen seiner Hit-Single Ein Teil von meinem Herzen. Bei Hochzeiten steht das Lied inzwischen auf einer Ebene mit Herbert Grönemeyers "Halt mich" oder Reinhard Meys „Sommermorgen“ (Rhein-Neckar-Zeitung). Auch aus den PopConservative-Radiocharts ist der moderne Liedermacher nicht mehr wegzudenken.

Der Sänger setzt auf handgemachte, authentische, deutschsprachige Musik – und überzeugt bei seinen Konzerten mit Hingabe, Humor und Herz - Jonathan Zelter Live 2019!