Jonglage & Poi

Die Kunst der Jonglage verwandelt unscheinbare Dinge wie Bälle, Stäbe oder Teller in schwerelose, magische Gegenstände. Obwohl wahre Meisterschaft hohes Geschick und viel Übung erfordert, sind die Grundlagen weniger schwer zu erlernen, als man glaubt.

Wer als Einsteiger diese ersten Schritte gehen oder bestehende, anfängliche Fähigkeiten erweitern möchte, der ist hier richtig!Im Mittelpunkt stehen die klassische Wurfjonglage und das Poi-Spinning, eine von den neuseeländischen Maori stammende Bewegungskunst, bei der zwei an Seilen oder Bändern befestigte Bälle in faszinierenden Figuren herumgewirbelt werden. (Es können aber auch zwei Handvoll Reis in langen Socken sein. Oder brennende Fackeln an Ketten … ).

Kurs-Nr. 192W103