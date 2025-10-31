Aktuell ist es schwierig an Jonny Mahoro vorbeizukommen und in den Bann seiner ehrlichen Musik gezogen zu werden: jetzt bekommt die Herbsttour den Titel „INNENLEBEN Tour“, passend zu der EP, die parallel zur Tour veröffentlicht wird. Die ersten Shows sind bereits ausverkauft, die Show in Berlin wird aus dem Badehaus ins Bi Nuu hochverlegt.

Jonny Mahoro macht Musik, die tief geht und gleichzeitig antreibt. Mit einem Sound zwischen Pop, Indie, und RnB formt der Singer-Songwriter seine ganz eigene Handschrift – emotional, poetisch und beatgeladen. Seine Liebe zu modernen Sounds zeigt sich in ausproduzierten Beats, die seinen Songs Drive und Tiefe verleihen. Ob in Songs oder auf Social Media – Jonny teilt Gedanken, vertont Gedicht und gibt dabei persönliche Einblicke in sein Leben. „Alles, was ich mir wünsche, ist, dass sich Menschen durch meine Musik gehört & weniger alleine fühlen.“

Im Frühjahr 2025 erschein sein Song „Zwischenphase“, der einen ganz besonderen Nerv bei vielen Menschen trifft und in kurzer Zeit große Wellen schlägt und inzwischen mehrere Millionen Streams verzeichnet. Mit den weiteren Songs „Ich lieb mich nicht“ und „Vielleicht“ zeigt Jonny bereits zwei weitere Singles der „Innenleben“-EP, die im Herbst, parallel zur Tour, veröffentlicht wird.

Über den Sommer steht Jonny Mahoro noch im gesamten DACH-Raum auf den Bühnen zahlreicher Festivals wie dem Kosmos Chemnitz, Deichbrand Festival, Pangea oder dem Reeperbahn Festival. Wer ihn im Oktober und November auf seiner Tour durch 8 deutsche Städte erleben möchte, sollte sich schnell die letzten Tickets sichern!