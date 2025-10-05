Jontef Klezmer & Theater – Konzerts

Die Musikgruppe Jontef spielt Lieder und erzählt Geschichten. Die Lieder gehören zur Klezmermusik. Sie handeln vom Leben der „klejnen Mentschelach“, der kleinen Leute.

Diese Menschen haben oft wenig Geld. Aber sie haben viel Freude und Humor.

Klezmer ist eine alte Musik aus Osteuropa. Sie wurde oft von jüdischen Menschen gespielt. Die Musik erzählt von Liebe, Freude, Leid und Traurigkeit.

Sie erinnert an eine Welt, die es so nicht mehr gibt. Aber die Gefühle von damals kennen wir auch heute. Ein Lied heißt: „In majn Harzn brennt a fajer“. Das bedeutet: „In meinem Herzen brennt ein Feuer“. Es zeigt die Leidenschaft dieser Menschen – aber auch ihre Gefahr: Sie wurden oft verfolgt und vertrieben, oft

durch Pogrome, das sind gewaltsame Angriffe auf jüdische Menschen.

Leider passiert so etwas auch heute wieder. Aber die Lieder machen auch Hoffnung. Sie träumen von einer besseren Zukunft. Der Sänger und Schauspieler M. Chaim Langer (Israel) inszeniert die Lieder mit viel Herz und Gefühl – fast wie im Theater.

Veranstaltet von: Verein Haus Lauchheimer – Erhalt und Förderung des jüdischen Kulturerbes Jebenhausen e.V.,

Ezidi Bildung, Kunst und Kultur e.V. und KREIS

GÖPPINGEN nazifrei e.V.