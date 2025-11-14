JOO KRAUS QUINTETT

Joo Kraus zählt seit vielen Jahren völlig zu Recht zu den renommiertesten Jazztrompetern in unseren Breitengraden.

Dabei wurde ihm die Trompete zwar nicht direkt in die Wiege, aber eben doch neben das Schulheft gelegt.

Bereits sein Vater spielte das Instrument und brachte ihm die ersten Griffe bei. Mit 19 Jahren durch den ersten Preis beim Bundeswettbe- werb Jugend musiziert in die Szene katapultiert, sammelte er fünf Jahre Bühnenerfahrung mit der Elektro-Rock-Band Kraan.

Mit Hellmut Hattler gründete Joo Anfang der 1990er Jahre das Hip-Jazz-Duo Tab Two. In den 2000er Jahren schrieb Joo Kraus vermehrt eigene Songs.

Joo Kraus – das sind viele Jahrzehnte internationale Bühnen- und Studio-Erfahrung, unzählige weltweite Tourneen, zwei Grammy-Nominierungen, der Echo Jazz als bester deutscher

Trompeter und fünf German Jazz Awards in Gold. Doch ganz gleich, ob er mit dem kubanischen Pianisten Omar Sosa, mit Paula Morelenbaum, als Gast von Klaus Doldinger, mit der

SWR Big Band oder mit seinem eigenen Quintett auftritt, stets ist da dieser unverwechselbare Ton: bescheiden und kraftvoll, mitreißende Spielfreude gepaart mit sensibler Achtsamkeit für die Mitmusiker.

No Excuse! ist als Album eine bunte Tüte aus Alternative Rock, Soul, Funk und Pop, die mal nach Nick Cave, mal nach den Commodores und mal nach Pink Floyd klingt und vor allem eines mitbringt: Good Vibes!