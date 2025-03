Seit vielen Jahren zählt Joo Kraus nun schon völlig zu Recht zu den renommiertesten Jazztrompetern in unseren Breitengraden. Dabei wurde Joo die Trompete zwar nicht direkt in die Wiege, aber doch neben das Schulheft gelegt. Mit 19 Jahren durch den ersten Preis beim Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“ in die Szene katapultiert, sammelte er fünf Jahre Bühnenerfahrung mit der Elektro- Rock-Band „Kraan“. Zusammen mit Bandkollege Hellmut Hattler gründete Joo Anfang der 1990er Jahre auch das Hip-Jazz-Duo „Tab Two“. Joo ist zudem seit vielen Jahren als Songwriter tätig und schrieb unter anderem für Tina Turner.

Joo Kraus‘ neues Album No Excuse – Eine musikalisch Bunte Tüte, Briefmarken- Sammelalbum, gesellschaftspolitischer Diskurs & eines: good vibes! Genregrenzen überschreiten und Stiletiketten auflösen – für Joo Kraus ist das die große Leidenschaft. Ebendiese Leidenschaft lebt der vielfach ausgezeichnete Trompeter mit seinem neuen Album No Excuse voll aus.

Joo Kraus ist Joo Kraus. Was so selbstverständlich klingt, ist es in heutigen Zeiten beileibe nicht mehr, denn im merkantilen Alltag der Musikindustrie werden Namen oft auf Brands reduziert. Nicht so bei Joo Kraus. Dass der Ulmer Trompeter Musikgeschichte geschrieben und sich in den Neunziger Jahren mit dem Acid Jazz Duo Tab Two weltweit einen legendären Ruf erspielt hat, ist ihm ebenso schnurzegal wie seine sprichwörtliche Umtriebigkeit auf so unterschiedlichen Feldern wie Krautrock, Jazz, HipHop, Latin, Ambient und Singer/Songwriter. Für sein neues Album „No Excuse“ zählt nur eine einzige Frage: Was habe ich heute zu sagen? Nach einer knapp vierzigjährigen Reise durch fast sämtliche Vegetationszonen der Musik braucht Joo Kraus keine Erklärungen mehr. Die Musik darf einfach sein, was sie ist: hundert Prozent Joo Kraus.

Etwa acht Tracks spielte Joo Kraus während einer Band-Session mit Schlagzeuger Torsten Krill, Bassist Veit Hübner, Gitarrist Jo Ambros sowie Bobbi Fischer am Klavier und E-Piano ein. Die sich daraus ergebende Grundstimmung allein hätte schon ein Album ergeben. Andere Songs entstanden zu völlig anderen Gelegenheiten, einige davon mit zusätzlichen Gästen.

Videos:

www.youtube.com/watch?v=4_fnVkMGVaI

www.youtube.com/watch?v=27Y001RlOxw

www.youtube.com/watch?v=cur_M8ymiNo

www.youtube.com/watch?v=nUhBOKHIOKQ

www.youtube.com/watch?v=JC6y5j1AFwM