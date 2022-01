Joo Peter: "Anpassung und Widerstand. Heilbronner Portraits."

Kleine Stadt, große Bühne: die Fehden des konservativen und liberalen Heilbronn über die Jahrzehnte wirken modellhaft wie die Rollenverteilung in Heinrich Manns „Untertan“, in dem ein 1848er am aufsteigenden Untertanengeist verzweifelt. Die Kleinstadt im Roman von Heinrich Mann war exemplarisch wie Heilbronn: provinziell und doch aufstrebende Industriestadt, starke Arbeiterschaft, charismatische liberale Persönlichkeiten aus der 1848er Bewegung und autoritäre Strömungen, die vielen in der Anpassung Karriere versprachen. Die Geschichte des Romans ist enger mit Heilbronn verbunden, als viele glauben.

Joo Peter liest auch aus dem Manuskript des kommenden Buches „Muster der Macht“ über die bewegte Biographie der jüdischen Kunsthändler Siegfried Aram und Heinrich Grünwald aus Heilbronn. Nach investigativen Recherchen entdeckte Joo Peter dazu Raubkunst im Metropolitan Museum New York und veröffentlichte den Fall mit der New York Times.

Joo Peter wurde 1966 in Stuttgart geboren und ist Autor und Filmemacher. Er studierte an der Kunstakademie Stuttgart sowie der Filmhochschule Potsdam-Babelsberg (HFF). Er brachte seine künstlerische Arbeit seit 1990 in Theater, Film und Fernsehen ein und übt seit 2003 eine Lehrtätigkeit in den Fächern „Kunst und Intermediales Gestalten“ in Stuttgart, Sindelfingen, Heilbronn und Ludwigsburg aus.