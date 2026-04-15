Joost de Lange Band

Das Power-Trio Joos de Lange Band ist aus Antwerpen mit Ramses Donvil am Schlagzeug, Mitchell Goor an der Bassgitarre und Joost de Lange am Gesang/Gitarre.

Sie spielen eine sublime Kombination aus Rock, Blues und Grunge mit knackigem Schlagzeug, donnerndem Bass, mitreißenden Gitarrensoli und eingängigen Refrains in einem zeitlosen Sound. Dieses Power-Trio fährt wie ein Güterzug und ist seit Jahren auf Tournee im In- und Ausland. Jedes Mal lassen sie alle Clubs, Hallen und Festivals dampfend zurück und wissen Gitarrenliebhaber immer wieder aufs Neue zu begeistern.

Bei ihren Liveshows spielen sie eigene Stücke und tight Perfomances einiger Songs ihrer Helden wie Rory Gallagher oder Jimi Hendrix. Dabei verstehen sie es, das Publikum auf unwiderstehliche Weise in höhere Sphären zu bringen. Es ist sofort klar, wo man diese Jungs musikalisch einordnen kann. Ein Muss für Liebhaber von Blues-Rock und energiegeladenem Sound!