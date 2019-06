Jordan Prince und Band

× Erweitern Foto: Pixabay Mikrophon

Jorden Prince ist der Beweis, dass die Welt, die immer mehr zusammenrückt mehr birgt noch mehr als politische Wirren und ökonomische Ungleichgewichte. Den US-Amerikaner spülte es der Liebe wegen nach Europa - seit 2 Jahren lebt Jordan Prince nun in München - seine Musik klingt trotzdem noch sehr amerikanisch. Man hört den Songs an, dass sie in ganz klassischer Songwriter-Manier auf der Akustik-Gitarre komponiert wurden - American Folk wie er klingen soll: Feine Gitarren-Pickings treffen auf sehnsüchtige Melodien und eine ebenso zarte Stimme , die Jordan auch gerne mal in die Falsett-Nähe hochschrauben lässt - manchmal klingen seine Songs traurig und verloren und können doch zugleich mit deep bis absurd-komische Texte und mehrstimmiger Gesang überzeugen. Wer auf Andrew Bird, Elliott Smith oder die Eels steht wird in Zukunft nichts anderes übrig bleiben also auf seinem I-Pod und Playlisten noch ein Plätzchen für Jordan Prince finden zu müssen.