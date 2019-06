× Erweitern Foto: Pixabay Mikrophon

Ein Dream Catcher Konzert macht dem Publikum gehörig Laune und trifft mit seinem "Raggle Taggle Folk" nicht nur mitten ins Herz, sondern auch in die Beine.

Die Luxemburger Band spielt irisch inspirierte Lieder aus eigener Feder, aber auch bekannte Pub Songs, die sie auf eine ganz eigene Art interpretieren. Natürlich mogelt sich auch mal eine Ballade oder gar ein Chanson darunter. Gesungen wird in 4 Sprachen. Frontmann John Rech ist trotz seines Status als "Sir" (ja, ein echter Sir - der charismatische Luxembourger wurde für seine Verdienste um die lux. Kulturszene zum Ritter geschlagen!) eine echte "Rampensau" und hat schon im Vorprogramm von Alanis Morissette, Counting Crows oder Bon Jovi gespielt. 2012 waren Dream Catcher zur Luxemburger „Night of the Proms“ eingeladen.