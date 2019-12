Jordan Reyne - Dark Celtic Folk

Jordan Reyne wuchs in einer abgeschiedenen Gemeinde in Neuseeland auf. Von dort aus startete sie bereits in jungen Jahren eine Karriere als Sängerin und Gitarristin. Nachdem sie in ihrer Heimat dreimal für den „New Zealand Music Award“ nominiert, und in Peter Jackson Filmtrilogie „Herr der Ringe“ als Gastmusikerin engagiert war, wanderte sie 2006 Jahre nach Europa aus, wo sie bis heute lebt und arbeitet.

Jordan Reynes Musik ist stark geprägt von den Harmonien und Themen alter keltischer Musik, die von den ersten europäischen Einwanderern auch nach Neuseeland mitgebracht wurde. In ihren Konzeptalben verarbeitet sie neben gesellschaftskritischen auch häufig historische Themen, wie zum Beispiel die Geschichte einer walisischen Arbeiterfamilie des 18. Jahrhunderts, die sie auf ihren schicksalhaften Weg durch die Frühindustrialisierung begleitet.

Mit ihrer Gitarre, ihren Loopmaschinen und ihrer einzigartigen Stimme malt sie in ihren Liveshows Klangwelten zwischen Folk, Gothic und A Cappella. Nach ihrem Auftritt als Headliner beim „Voices & Guitars Festival 2017“, kommt sie mit ihrem neuen Album im Gepäck wieder in die Zehntscheuer.