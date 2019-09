Das haschemitische Königreich Jordanien ist ein Staat in Vorderasien.

Es grenzt an Israel, Syrien, Irak, Saudi-Arabien und an das Rote Meer (Golf von Aqaba) an dem es eine Seegrenze zu Ägypten hat. Per Bus, per Jeep und zu Fuß erkunden Werner und Heidi Nirschl kulturelle Highlights und Naturschönheiten des Landes.