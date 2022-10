Jorge Rossy Trio Puerta

Vor Jahren präsentierte sich der Spanier Jorge Rossy im Jazzkeller mit einem spektakulären Quintett, mit u.a. Joshua Redman. Jetzt hat er sein Vibraphonspiel weiter perfektioniert. Im Trio gewinnt das Instrument mehr Präsenz und zeigt die Meisterschaft des auch am Schlagzeug berühmten Rossy. Darüber hinaus hat er für sein Trio einen langjährigen Kollegen, weltbekannt aus Brad Mehldaus Trio, den Schlagzeuger Jeff Ballard gewonnen. Dessen polyphones Spiel verdichtet Rossys Klangsprache traumwandlerisch. Der Mann am Bass war in Esslingen mehrfach beim Jazzfestival zu hören, im Trio von Pablo Held. Inzwischen avancierte Robert Landfermann zu einem der gefragtesten Tieftöner Europas seiner Generation, eben mit dem Deutschen Jazzpreis Bass-national ausgezeichnet. Alle drei mit viel Erfahrung im Triospiel entwickeln tiefes musikalisches Verständnis füreinander, was ihr Zusammenspiel prägt. PUERTA öffnet sich und Ihre Ohren in verzaubernder Weise zu neuen Hörerfahrungen!