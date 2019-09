Joris beim Couchsurfer

Am 5. Oktober 2018 erschien Joris‘ zweites Album mit dem Titel "Schrei es raus". Es ist der gleiche Joris wie bei "Hoffnungslos Hoffnungsvoll" - diese ungewöhnliche, warme Stimme, die mit großer Ausdruckskraft Geschichten erzählt und Bilder erschafft. Der gleiche erdige, ehrliche Sound, der analog und natürlich diese kraftvolle Stimme dynamisch unterstützt und überall mitgeht: hoch, runter, laut, leise, gleichzeitig rau und sanft - wahnsinnig vielfältig und variabel.

Und doch ist das neue Album in allem MEHR: die Stimme differenzierter, die Texte tiefer, die Inbrunst größer und der Sound progressiver und komplexer. Euphorie trifft Besinnlichkeit, in jedem Text findet sich noch eine tiefere Schicht, die erschlossen werden kann. Mit großer Sensibilität widmet sich Joris den unterschiedlichsten Themen. Da kommt "DU" zunächst als Liebeslied daher, aber bei genauerem Hinhören wird klar, dass "DU" das Leben besingt und " typisch für Joris " alle Facetten zur Sprache bringt.

Joris traut sich was, geht mehr aus sich heraus und mehr in sich hinein, ist noch persönlicher und noch durchlässiger. Ein irre sympathischer Typ, der einen an sich ranlässt, perfekt unperfekt, was die Begegnung mit ihm so einfach macht.

Wir freuen uns auf die Begegnung mit Joris am 11. Oktober im Interview mit bigFM Moderator Rob Green. Im Anschluss gibt’s ein gemütliches Wohnzimmerkonzert in intimer Atmosphäre!