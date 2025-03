Joscho Stephan Trio

Nashville, Chicago, San Francisco, Detroit, im legendären Jazzclub Birdland, dem Lincoln Center in New York und an diesem Abend in Reimlingen: Joscho Stephan ist ein kreativer Visionär.

Wie kein anderer prägt Joscho Stephan mit seinem Spiel den modernen Gypsy Swing: Durch seinen authentischen Ton, mit harmonischer Raffinesse und rhythmischem Gespür, vor allem aber mit atemberaubender Solotechnik hat sich Stephan in der internationalen Gitarrenszene einen herausragenden Ruf erspielt.

Dabei gelingt es ihm, die legendäre Musik des Gypsy Swings neu zu interpretieren, ohne seine künstlerischen Wurzeln zu verleugnen.