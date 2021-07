Gerd Ferz - das neue Programm - Premiere

× Erweitern Gerd Ferz Gerd Ferz Gerd Ferz

So wie Joscho Stephan den Gypsy-Swing meisterhaft beherrscht, so beherrscht Stefan Walz als Gerd Ferz den Hohenloher Dialekt. Der Eine ist ein hochvirtuoser, international anerkannter Gitarrist, der Andere ein genauer Beobachter der Menschen unserer Region und ihrer Eigenarten. Unterschiedlicher können Künstler kaum sein und doch passen sie beide unter das Kulturdach auf dem Frickentalplatz.

Gerd Ferz ist die Kunstfigur des aus Niederstetten stammenden Mundartkabarettisten Stefan Walz. Gerd Ferz, ist DER Besserwisser aus der hohenloher Nachbarschaft. Und so hat er viel Meinung und wenig Ahnung, was ihn nicht daran hindert überall seinen persönlichen Senf dazuzugeben. Als geborener Kleinbürger lässt er sich über alles aus, was ihn gerade beschäftigt. Und wenn er gerade kein Problem hat, scheut er sich nicht, danach zu suchen. Eine One-Man-Show zwischen Kabarett und Comedy! Die Premiere seines neuen Programmes spielt Stefan Walz am Fr. 06.08.2021 und Sa. 07.08.2021 jeweils ab 20.30 Uhr.

Das neue Programm des Mundartkaberettisten Stefan Walz in seiner Rolle des Gerd Ferz feiert natürlich in Niederstetten Premiere! Und das gleich an 2 Terminen ;-)

Die Veranstaltung findet unter Einhaltung der tagesaktuellen Corona-Auflagen statt.

Bitte beachten Sie dass daher ggf. Maskenpflicht und die AHA-Regelung gelten sowie ein Zutritt nur unter der 3G-Auflage ( Getestet-Geimpft-Genesen-Nachweis) möglich ist!

Niederstetten packt den Klappstuhl aus - POPUP-Bühne und Begegnungsraum unter den Fricktalhalle

Mit dem Konzept Niederstetten packt den Klappstuhl möchte die Stadt Niederstetten sowohl dem städt. Kulturprogramm als auch Vereinen und Organisationen einen flexiblen OPEN-AIR-Raum und damit die Möglichkeit für Konzerte und Veranstaltungen schaffen. Alle Veranstaltungen unterliegen den dann gültigen Verordnungen des Landes Baden-Württemberg. Daher bitten wir um Verständnis für evtl. kurzfristig Absagen.