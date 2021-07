Kindertheater Mama Muh und der Kletterbaum

Wer sagt, dass Kühe nicht auf Bäume klettern können?

Auch wenn die Krähe behauptet, eine Kuh könne nicht klettern: Mama Muh will hoch hinaus! Ganz nach oben, in die Wipfel der Bäume! Und was Mama Muh will, das gelingt ihr auch!

Die Geschichten von Mama Muh und der Krähe, nach dem Buch von Jujja Wieslander und Sven Nordqvist, setzt Lothar Lempp als witziges Puppentheater um.

Ab ca. 4 Jahren.

Figurenbau, Inszenierung und Spiel: Lothar Lempp

Die Veranstaltung findet unter Einhaltung der tagesaktuellen Corona-Auflagen statt.

Bitte beachten Sie dass daher ggf. Maskenpflicht und die AHA-Regelung gelten sowie ein Zutritt nur unter der 3G-Auflage ( Getestet-Geimpft-Genesen-Nachweis) möglich ist!

Anmeldung über das Ferienprogramm der Stadt Niederstetten & städt. Mediothek Niederstetten

Niederstetten packt den Klappstuhl aus - POPUP-Bühne und Begegnungsraum unter den Fricktalhalle

Mit dem Konzept Niederstetten packt den Klappstuhl möchte die Stadt Niederstetten sowohl dem städt. Kulturprogramm als auch Vereinen und Organisationen einen flexiblen OPEN-AIR-Raum und damit die Möglichkeit für Konzerte und Veranstaltungen schaffen. Alle Veranstaltungen unterliegen den dann gültigen Verordnungen des Landes Baden-Württemberg. Daher bitten wir um Verständnis für evtl. kurzfristig Absagen.