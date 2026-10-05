Josef Hader HADER ON ICE

Er präsentiert sein inzwischen 11. Soloprogramm HADER ON ICE . Es geht um einen reichen, erfolgreichen und unangenehm kaputten Prominenten, der jeden Bezug zur Realität verloren hat. Melancholischer Zynismus in Reinform.

Josef Hader ist ein österreichischer Kabarettist, Schauspieler, Autor und Filmregisseur. Seine Kabarettabende sind voll poetischer Bilder, markerschüttender Wendungen und brutal komischer Gags schreibt die Presse über Ihn. Großes Theater ! Zuletzt war er, ausgezeichnet mit unzähligen Kabarettpreisen, nominiert für den Deutschen Fernsehpreis 2026.