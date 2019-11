Maria steht von der Spätantike an im Mittelpunkt der Gemälde, die die Geburt Jesu schildern. In den biblischen Texten werden dagegen verschiedene Perspektiven deutlich, insbesondere der Evangelist Matthäus widmet sich der Rolle Josefs. Was wissen wir über den irdischen Vater Jesu und wie hat sich seine Bedeutung in der Kunstgeschichte gewandelt?