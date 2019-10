Wie können wir selbst unsere Gesundheitskräfte stärken? Befinden wir uns in einer Krise oder sind wir von einer Krankheit betroffen, wird uns meist schnell bewusst, dass die medizinische Unterstützung nur eine von mehreren Säulen auf dem Heilungsweg ist.

Heilung findet dann statt, wenn sich die Gesundheit an dem Ort in uns, an dem jetzt Krankheit und Krise stecken, wieder ausgebreitet hat. Sobald wir zwischen bloßer Reparatur und echter Heilung unterscheiden, formulieren sich zwei Aufgaben: Zum einen die Verkleinerung oder Beseitigung der Krankheit und gleichzeitig die Kräftigung und Stärkung der Gesundheit im Menschen. Diesen beiden Fragen wollen wir uns anhand unserer eigenen Fragen widmen.

Freitag, 15. November, 19.30–21.30 Uhr

Samstag, 16. November, 10.00–18.00 Uhr

Anmeldung bis 8.11.

Kurs-Nr. 193S204

*Josef Ulrich: »Selbstheilungskräfte«, Verlag Urachhaus