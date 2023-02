Vortrag "Von guten Mächten wunderbar geborgen ..." Die letzten Verse Dietrich Bonhoeffers

Vor 80 Jahren, am 5. April 1943, ist Dietrich Bonhoeffer in Berlin verhaftet worden. Der evangelische Theologe gehörte zum Kreis der Verschwörer und befürwortete den Tyrannenmord. Auf Befehl Hitlers wurde er am 9. April 1945 nach zweijähriger Gefangenschaft im Alter von 39 Jahren im Konzentrationslager Flossenbürg hingerichtet. Bonhoeffer zählt zu den wirkmächtigsten Theologen der Gegenwart. Im Westportal von Westminster Abbey ist er als Märtyrer des 20. Jahrhunderts dargestellt. Sein Gedicht „Von guten Mächten“ wurde zum wohl bekanntesten geistlichen Lied unserer Zeit.

Andreas Schaller widmet sich im Vortrag dem Gedicht, das Bonhoeffer zu Weihnachten 1944 im Angesicht des Todes verfasst hat. Uli Gmeiner interpretiert am Flügel Bonhoeffers Verse musikalisch mit Improvisationen über nicht weniger bekannte Choräle.

Andreas Schaller, geboren in Dillingen an der Donau, Theologiestudium in Tübingen und Wien, journalistische Ausbildung in München, Promotion in Freiburg. Er lebt in Ellwangen und ist als Theologe und Publizist tätig.

Uli Gmeiner, geboren in Ellwangen, Studium von Musik und Theologie in Freiburg. Künstlerische Schwerpunkte in der Musik des Barock, des Jazz und der freien Improvisation. Er lebt in Ludwigsburg und ist als Musikpädagoge, Pianist, Organist und Sänger tätig.