Joseph Bowie & Defunkt

Mit Defunkt kommt eine der legendärsten Funk-Rockbands erneut in die Bastion. Angetrieben von ihrem charismatischen Leader und Sänger Joseph Bowie, liefert die Band eine Live-Show der Superlative, bei der Zuschauer und Band am Ende erschöpft und glücklich nach Hause gehen. Am Bass ist die Königin des Funk, Kim Clarke, die mit ihrem fetten, erdigen und pumpendem Bass-Spiel alle begeistert. Der legendäre Kelvyn Bell besticht mit unglaublichen Gitarrensoli und der junge belgische Saxofonist Vincent Brijs überzeugt durch sein dynamisches Spiel. An den Drums wie 2018 die Powerstation Garry „Gman“ Sullivan, der schon für Tina Turner, den B52,s, Funkadelic oder Beyonce trommelte. In der Bastion begeisterte Sullivan auch schon beim Bluesman Dennis Jones.

Schon im Januar 2018 zelebrierte die Band in der Bastion über zwei Stunden ein Feuerwerk an tanzbaren Rhythmen und packenden Klängen. Zackiger Bläsersound, beschwörender Gesänge und viele musikalische Glanzlichter begeisterten die zahlreichen Gäste.

Defunkt – ein Topact mit einem hochexplosiven Mix aus High-Speed Funk, Jazz und R & B – fantastisch präsentiert und in jeder Sekunde tanzbar!