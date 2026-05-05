Joseph Haydn, Die Schöpfung

"Meine Sprache versteht die ganze Welt", so sagte Haydn einmal zu seinem Schüler Mozart.

Und in der Tat hat er sein Oratorium "Die Schöpfung" so tonmalerisch verfasst, dass auch Kinder große Freude dabei empfinden, Haydns musikalische Geschichte von der Erschaffung der Welt für sich zu entdecken.

Mit großem Erfolg veranstaltet der Oratorienchor Ellwangen seit einigen Jahren in loser Folge Konzerte für Kinder. Den Chormitgliedern liegt es am Herzen, die Freude am Gesang und an klassischer Musik weiter zu geben. Für die jungen Konzertbesucher ist dies eine einmalige Gelegenheit, ein klassisches Konzert mit professionellem Orchester, Solisten und großem Chor zu erleben. Unter der Weltkugel GAIA wird „Die Schöpfung“ sicher ein besonders eindrückliches Erlebnis.

Mit dem Oratorienchor musizieren die Solisten Tabea Schmidt (Sopran), Christian Wilms (Tenor), Daniel Raschinsky (Bariton) und das Orchester l’Arpa festante. Die Leitung hat Mirjam Scheider.