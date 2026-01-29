Dinkelsbühl startet mit dem Josephi-Jahrmarkt in die neue Marktsaison. Daneben lädt der Dinkelsbühler Einzelhandel zum verkaufsoffenen ( bis 17:30 Uhr ) Sonntag ein.

Auch die Cafés und Gaststätten bieten zum Start in den Frühling vielfältige kulinarische Schmankerln – gerade recht, um die bezaubernde Altstadt und das Einkaufserlebnis Dinkelsbühl so richtig auszukosten.

Namensgeber für den Frühjahrsmarkt ist der Heilige Josef, dessen Namenstag am 19. März begangen wird. Für die bäuerliche Bevölkerung war dies früher ein wichtiger Stichtag, denn selbst der faulste Bauer sollte bis dahin den Pflug in der Erde haben. Grund und Anlass genug, um sich an diesem Feiertag auch Stärke fürs ganze Jahr anzutrinken. Zum Markt bieten rund 55 Händler den Besuchern ein abwechslungsreiches Warensortiment an.

Erhältlich sind die „Schlager“ Strickwaren und Socken, Mützen und Modeschmuck, Wäsche und Wolle; außerdem Holzarbeiten, Korbwaren und Floristik.