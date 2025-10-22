Zum Start seiner umjubelten „Reparatour“ im April 2024, die größtenteils ausverkauft ist, hat er aufgrund des großen Erfolges weitere Konzerte für Oktober 2025 angekündigt.

Auch bei der Herbsttour wird der erfolgreiche Wiener JOSH. alle beliebten Hits im Gepäck dabeihaben - von „Wo bist Du“, über „Expresso & Tschianti“, hin zu „Vielleicht“, „Ich gehör repariert“, „Ring in der Hand“, „Von Dir ein Tattoo“ und natürlich nicht zuletzt „Cordula Grün“. Aber dabei wird es der vielfache Amadeus Award Preisträger keinesfalls belassen: Hinter den Kulissen arbeitet JOSH. schon an frischen Songs, die 2025 nicht nur in einem neuen Album münden, sondern selbstverständlich auch auf der Setlist zu finden sein werden. Seine Fans dürfen sich wieder auf eingängige, unwiderstehliche Melodien und vor allem viel Wortwitz und Wiener Schmäh freuen.

Begleitet wird JOSH. auch nächstes Jahr von seiner grandiosen Band, mit der er teilweise schon seit über 20 Jahren gemeinsam Musik macht. „Ich kann es kaum erwarten wieder in Deutschland zu touren. Hunderte Kilometer fern der Heimat zu sein und erleben zu dürfen, wie die Menschen meine Musik feiern, lauthals mitsingen und eine gute Zeit haben, ist ein großes Privileg.“, schwärmt JOSH. „Und nachdem es im kommenden Jahr auch neue Songs geben wird, wird das für mich und meine Band etwas Besonderes werden. Ich weiß die Zuneigung der Fans in Deutschland sehr zu schätzen und ich verspreche schon jetzt tolle Konzerte!“, sagt JOSH in großer Vorfreude.