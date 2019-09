Im Juni letzten Jahres veröffentlichte die dänische Band Josiah Konder ihr Debütalbum „Songs for the stunned“ und arbeitet nun mit dem französisch-dänischen Label Third Coming Records zusammen, um es auf Vinyl zu veröffentlichen.

Mit einer Platte, die tiefe und reiche Kompositionen darstellt, zeigt uns Josiah Konder einen musikalischen Hintergrund, der Einfluss von Bands wie And Also The Trees und Nick Cave aufnimmt und der die Linien nostalgisch dekadent macht. Mit tiefen Gedanken und Leidenschaft gesungen, von einer solch himmlischen und dunklen Aura bedeckt, zeigt Josiah Konders Musik das Leben wie ein Karussell aus Vergnügen und Schmerz.