Josiah Queen hat sich in kürzester Zeit zu einer der einflussreichsten neuen Stimmen der christlichen Musik entwickelt.

Seine Musik verbindet authentische Musik mit tiefgründigen Melodien. Mit 744 Millionen Streams weltweit (davon 570 Millionen allein in den USA laut Luminate) begeistert seine Musik weiterhin ein breites und schnell wachsendes Publikum.

Nach dem durchschlagenden Erfolg von „The Prodigal“ (über 82 Millionen Streams) bricht Josiahs neueste Single „Dusty Bibles“ alle Rekorde: Sie verzeichnet durchschnittlich über 5 Millionen Streams pro Woche, 31 Millionen Streams weltweit in den ersten sechs Wochen und 200 Millionen Aufrufe in Social-Media-Beiträgen, die den Song verwenden. Der Song schaffte es in über 15 Ländern in die Spotify Viral 50, landete in den USA unter den Top 3 der christlichen/Gospel-Streaming-Songs und erreichte in mehreren Ländern die Shazam Top.